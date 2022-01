In Coppa d’Africa morti e feriti allo stadio, il presidente della Caf: «Tolleranza zero»

8 morti e 38 allo stadio Olembe, a Yaoundé. In circostanze ancora poco chiare, a causa di una ressa. È il tragico bilancio di una partita di calcio. Si tratta della sfida tra il Camerun ospitante e le Isole Comore, giocata lunedì scorso e valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Una sfida assurda di suo perché giocata in condizioni sanitarie del tutto emergenziali, al punto che le Comore hanno giocato senza portiere: i numero uno convocati erano tutti positivi al Covid.

Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, è intervenuto in conferenza stampa proprio su questo tema.