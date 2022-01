Icardi è l’attaccante più rapace d’Europa: un gol ogni 42 palloni giocati

Lo svela una curiosa statistica di Opta. Maurito ha giocato, dal 2012 ad oggi, 6061 palloni. E ha la media più alta tra chi ne ha toccati almeno 1600

L’ex centravanti e capitano dell’Inter Mauro Icardi, attualmente al Psg, è l’attaccante più rapace d’Europa. Lo svela una curiosa statistica di Opta: l’argentino, considerando tutti i palloni che ha giocato e tutti i gol che ha realizzato dal 2012 (il suo esordio in A) ad oggi, segna un gol ogni 42 palloni toccati. Nessun altro calciatore che abbia giocato almeno 1600 palloni raggiunge medie tanto importanti.

Maurito è l’oggetto del desiderio di Allegri e della Juventus per il mercato di gennaio, specie se dovesse andar via Morata. Ma è difficile che i parigini lo lascino partire in prestito alle condizioni dei bianconeri.