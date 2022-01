Gimbe: «Rischiamo 2 milioni di positivi e ospedali pieni. Le misure del governo sono pannicelli caldi»

Per il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, le misure anti-Covid prese dal Governo sono solo “pannicelli caldi”. Non bastano. Lo ha dichiarato alla trasmissione “L’Italia s’è desta”.

«Tutte le misure anti-Covid messe in campo finora dal governo sono una sommatoria di pannicelli caldi che non riescono a rallentare la circolazione. Vediamo che cosa verrà fuori dal prossimo consiglio dei ministri, ma bisogna limitare i contatti sociali, magari incrementando lo smart working».

Cartabellotta continua:

«Con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi. Abbiamo una quantità enorme di casi mai vista, tanto che molti hanno definito la Omicron come il virus più contagioso della storia e i numeri che stiamo vedendo la dicono chiaro in questo senso. Abbiamo in media mobile circa 100mila casi al giorno. Avere 100 mila persone positive al giorno significa che 1100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva».