Gasperini: «Dispiaciuti, c’è regressione di pubblico negli stadi. Abbiamo reagito due anni fa, dobbiamo farlo anche ora»

La partita col Torino:

Per noi sarà una partita importante, dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione. Speriamo che venga fuori una gran partita, ma domani conterà molto il risultato. Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere, per me è una cosa straordinaria, è un concetto che è riuscito ad esprimere al meglio. Per me è l’allenatore giusto per il Torino, le caratteristiche della società sono simili a quelle di Ivan, farà bene se sarà supportato come è stato per me qui a Bergamo.