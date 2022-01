Dalla Spagna: Napoli forte su Julian Alvarez, può pagare la clausola di 25 milioni al River Plate

Lo fa sapere As. Nel destino della nuova stella del calcio argentino c’è l’Europa. Il Napoli è fortemente interessato: la Araña può sostituire Insigne

Julian Alvarez è la stellina del River Plate su cui ci sono gli occhi di mezza Europa. Capocannoniere della Primera Division Argentina vinta proprio dai Millonarios con 19 gol, ha messo in cascina pure otto assist, mostrando una particolare attitudine al gioco corale. D’altronde la Araña – così lo chiamano – non nasce punta centrale: era un’ala sinistra, poi il tecnico del River Gallardo ha avuto l’intuizione di avvicinarlo alla porta, rendendolo un centravanti moderno, non molto strutturato fisicamente ma elegante e concreto. Alla Lautaro Martinez, per intenderci.

Negli ultimi mesi, dopo aver vinto la Copa America con l’Argentina, s’è consacrato in patria e oggi la destinazione più probabile per lui è l’Europa. Tra i club più interessati al ragazzo c’è il Napoli di De Laurentiis. Lo riportano praticamente tutti i principali quotidiani sportivi italiani. A spingersi oltre è As, notiziario spagnolo, che aggiunge che ci sarebbe, da parte della società partenopea, l’intenzione di pagare la clausola di 25 milioni che lega Julian Alvarez al River per averlo a disposizione nella prossima stagione. Sarebbe, almeno in teoria, il sostituto di Insigne. Si tratta di un calciatore con caratteristiche un po’ diverse, più attaccante di Lorenzo, ma tant’è.

Sul forte prospetto argentino, classe 2000, ci sono Barcellona, Atletico, Inter, Milan, Juve, Fiorentina e Bayer Leverkusen. Ma secondo As (e non solo) gli azzurri hanno messo la freccia.