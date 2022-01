“America Latina”, il film dei fratelli d’Innocenzo in cui si fondono realtà, illusione e febbre mentale

Elio Germano è il nostro Edward Norton e recita con gli occhi, mentre Sara Ciocco è una rivelazione con la sua attorialità fisica.

I fratelli registi Damiano e Fabio d’Innocenzo sono tra le poche novità autoriali del panorama cinematografico italiano e quindi attendevamo il loro ultimo “America Latina” con il massimo della curiosità ed interesse: non siamo stati delusi.

Latina, giorni nostri. Massimo Sisti (Elio Germano) è un dentista benestante che ha una moglie Alessandra (l’esordiente Astrid Casali) e due figlie: una più grande Laura (Carlotta Gamba) e la ragazzina Ilenia (Federica Pala). Vive in una villa del litorale Pontino con piscina ed uno scalone a scivolo che porta in un fabbricato razionalista a specchi. Sembra la famiglia del Mulino Bianco, ma il 45enne ha delle zone d’ombra che si manifestano nelle ciucate che si prende con l’amico concessionario d’auto Simone (Maurizio Lastrico). Un giorno scende nei locali della caldaia della sua casa e trova una bambina (Sara Ciocco) legata e imbavagliata con cui inizia un suo particolarissimo rapporto malato. È l’inizio di un tracollo emotivo e professionale e la bambina rappresenta la proiezione di quello che Gregor Samsa è in Kafka.

Realtà, illusione e febbre mentale si fondono mentre viene fuori una fonte di tutto questo: il rapporto con il padre (Massimo Wertmüller) che non avrebbe voluto averlo, né crescerlo come figlio. Il finale disvela la realtà dall’illusione e divide lo psicologico dallo psichiatrico.

Elio Germano è il nostro Edward Norton e recita con gli occhi, mentre Sara Ciocco è una rivelazione con la sua attorialità fisica.

La fotografia di Paolo Camera è da Oscar con quelle nebbie e quei neri da bad tales. Dove è finita l’umanità di “Canale Mussolini” di Pennacchi se l’Agro Pontino assomiglia alla parte deteriore di un’America Latina?