Allegri: «Contro l’Inter gioca Perin. Dybala da valutare, Bonucci non regge tutta la partita»

In conferenza stampa: «Qualsiasi sia il risultato non deve intaccare il nostro cammino. La rosa rimane questa. Chiesa? Dispiace per lui e per il calcio italiano»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa per presentare Inter-Juventus di Supercoppa.

«Domani gioca Perin. Devo valutare le condizioni di Dybala che ha giocato 86′ con la Roma, ha speso molto. Szczesny non ha ancora il green pass, arriverà per ultimo. Rugani ha fatto bene a Roma, certe critiche dispiacciono, vengono attaccate le etichette ai giocatori, ci tenevo a dirlo».

«Sarà una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante. Sarà una bellissima partita che non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l’Udinese, domani dobbiamo giocare con entusiasmo e voglia e intelligenza cercando di portare a casa questa Supercoppa».

«Chiesa? Ci ho parlato dopo la partita e ieri mattina, dispiace per lui e per il calcio italiano. Son cose che capitano e deve stare sereno. Per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare qualcosa in più».

«L’Inter sta facendo molto bene, è in fiducia e arriva da un periodo esaltante. Noi dobbiamo continuare il nostro cammino: servirà entusiasmo, gli episodi vanno sfruttati a nostro favore».

«La rosa è questa e rimaniamo con questi. Abbiamo tante soluzioni offensive e se c’è necessità alzeremo Cuadrado».

«Marotta? Sì, l’ho sentito, ho sempre tenuto i rapporti con i vecchi dirigenti. C’è anche un lato umano non solo professionale, io rimango legato affettivamente. Ci siamo visti a pranzo a Milano ogni tanto, ho rapporti con Galliani che sento due volte a settimana».

«Bonucci è recuperato, ma non è in grado di recuperare tutta la partita».

«All’interno della Juve deve regnare l’equilibrio, abbiamo anche diversi giovani in squadra. Ci vuole un po’ di tempo per tornare protagonisti: è una sfida da vincere, costruendo pezzetto dopo pezzetto. Dobbiamo migliorare la qualità dei passaggi e avere più serenità ne giocare. A volte abbiamo troppa fretta e su questo dobbiamo crescere. Loro sono anche una squadra fisica, dovremo giocare bene e difendere bene».

«Alex Sandro torna a disposizione, Bonucci come ho detto ci sarà, ma non è pronto a giocare una partita intera. Ci sarà anche De Winter con noi».

«Kulusevski? Ho parlato con Dejan, sta capendo la Juve e come tutti deve fare un salto di qualità a livello mentale. Si tratta di un giocatore di qualità, può giocare da esterno o sotto la punta. Deve trovare maturità».