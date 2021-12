Le bestie nere del Napoli: la sorpresa è il Sassuolo

Con quali squadre il Napoli di De Laurentiis ha perso più punti? In testa alla classifica c’è la Juventus, poi Inter Atalanta Roma e Sassuolo

Ogni tifoso vive le partite contro certe squadre quasi con terrore. I ricordi del passato influiscono sulle sensazioni che ciascuno prova prima di alcuni incontri di calcio.

Quale tifoso del Napoli non ha tremato, immaginando già il pallone in rete, prima della punizione del Sassuolo che ha portato al gol di Ferrari?

E chi non ha provato un brivido all’ingresso di Defrel? Ne aveva già fatti cinque agli azzurri, e solo il Var gli ha tolto il pesantissimo sesto centro.

Allora le bestie nere esistono oppure no? Esistono squadre che giocano meglio contro altre o forse squadre che di fronte a certi avversari si spaventano?

Le linee di demarcazione tra narrazione e realtà sono come al solito l’aritmetica e la statistica.

Negli ultimi 10 anni le squadre che hanno giocato almeno 16 partite contro il Napoli sono quattordici.

Il Napoli ha conquistato un totale di 732 punti in 357 gare, con una media di 2,05 punti a partita.

Vediamo quindi la media punti del Napoli contro le 14 squadre che ha incontrato più volte negli ultimi dieci campionati di Serie A (compreso l’attuale), raffrontandola con la sua media punti generale:

Rispetto ai punti medi conquistati, il Napoli ha un bilancio nettamente positivo con Udinese, Genoa, Lazio, Torino, Cagliari e Sampdoria. Con Fiorentina e Bologna ha una media punti simile a quella generale, mentre con Juventus, Inter, Atalanta, Roma, Sassuolo e Milan ha sofferto di più, avendo perso molti punti rispetto alla media standard.

Effettivamente, al di là della narrazione sullo Scansuolo bestia nera (che, ricordiamo, in questo torneo ha comunque battuto a domicilio Juventus e Milan), le performance dei neroverdi contro il Napoli (o forse quelle del Napoli contro di loro) sono un’eccezione dal punto di vista statistico. Infatti, il Sassuolo è l’unico intruso in mezzo a compagini di prima fascia ad aver tolto una bella fetta di punti al Napoli (11% in meno degli azzurri rispetto allo standard).

Intanto gli spauracchi di un tempo sono forse stati esorcizzati (Cagliari, Fiorentina, Udinese, ecc..), soprattutto grazie alle straordinarie performance del Napoli negli ultimi anni.

Resta da esorcizzare il tabù Atalanta, e sabato sarà bene che gli azzurri non scendano in campo turbati dai precedenti negativi, ma che si concentrino piuttosto sul ruolino casalingo contro gli orobici, ricordando che nelle ultime 9 partite al San Paolo/Maradona il Napoli ha vinto ben 5 volte.