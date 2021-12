La Juve fa più punti in trasferta che in casa. Il fattore Stadium non c’è più

L’edizione online della Gazzetta dello Sport mette l’accento su una statistica forse sfuggita ai più: l’Allianz (già Juventus) Stadium è diventato terra di conquista, quand’era fortino impenetrabile. Sono passati dieci anni dall’inaugurazione dello stadio. Inaugurazione che peraltro coincise col ritorno della Juventus (Conte in panchina) alla vittoria di uno Scudetto, dopo diversi anni bui. Basti pensare che nessuno ha battuto i bianconeri nelle mura casalinghe per quasi un anno e mezzo. Poi, solo sei scivoloni in nove anni, peraltro mai decisivi. Quello che fa riflettere è che negli ultimi dodici mesi la Juve è caduta, nelle mura amiche, tante volte quanto nei precedenti 9 anni: sei.

Celebrato quest’anno, anche sulle maglie di gioco, il decennale dall’apertura dello Stadium, il rendimento ha annacquato quel senso di “fortino” fondato già dai primi 14 mesi dall’apertura in cui l’impianto è rimasto inviolato. Per anni gli scivoloni sono stati episodici (sei in nove anni) e per questo hanno fatto notizia, seppur quasi sempre ininfluenti in stagioni di campionati dominati. Tra la Fiorentina, il Benevento e il doloroso 0-3 casalingo col Milan che sembrava la pietra tombale sulle speranze di Champions League l’anno scorso, e i tre scivoloni di quest’anno, negli ultimi dodici mesi lo Stadium è già “caduto” tante volte quante in quei precedenti nove anni: sei. Il ritorno della competitività ai più alti livelli non può non passare dall’Allianz.