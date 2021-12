Klopp: «Si facciano i nomi dei giocatori positivi, serve più trasparenza»

Il tecnico del Liverpool: “Da noi sono tutti vaccinati, e non ci sono casi. E’ una questione di lealtà e responsabilità verso il prossimo”

“Dal mio punto di vista, non capisco perché non siamo più trasparenti sul Covid. Molte persone lo prendono in questo periodo. È così. Se lo prendo, e spero di no, non avrei problemi a dire alla gente che ce l’ho. Perché lo nascondiamo? Perché nessuno conosce il numero di giocatori che lo hanno? È sempre tutto un “alcuni membri dello staff” e “alcuni giocatori”.

Jurgen Klopp vuole che si sappiano i nomi dei giocatori positivi, e che in generale serva più trasparenza al di là della privacy. Per aumentare la sicurezza di tutti.

“Dai, dillo, e poi tutti possono capire perché non sei in grado di giocare. Io preferirei così, ma non so se da un punto di vista giuridico sia possibile. Ma Sarebbe utile. Giocheremo contro il Tottenham domenica e non abbiamo idea di chi sia disponibile – ok giocheranno domani sera quindi potremmo farcene un’idea – ma a parte questo non abbiamo idea di chi possa giocare o meno”.

“Siamo tutti nella stessa situazione come esseri umani – ha detto il tecnico del Liverpool – e penso davvero che nessuno debba nascondersi”.

Klopp inoltre ha detto che il Liverpool non casi di positivi e tutti quelli che lavorano presso l’AXA Training Ground del club sono stati vaccinati almeno due volte, anche “per una questione di lealtà e solidarietà verso il prossimo”