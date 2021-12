Juric contro Cairo: «Non siamo intervenuti su niente sul mercato, nemmeno a gennaio succederà»

In conferenza stampa: «Non c’è stata nemmeno l’intenzione di costruire la mia idea globale. A volte mi sembra che la squadra si accontenti»

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, in campionato. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Il tecnico ha mosso diversi rilievi al modo in cui il club si è mosso sul mercato in estate, escludendo che cambi qualcosa a gennaio.

“Non siamo intervenuti su niente, anche dopo che ho parlato quest’estate. L’obiettivo era completamente diverso. Ciò che conta è la squadra, a volte mi sembra che si accontentino di competere bene. Non è sufficiente, serve più cattiveria perché le occasioni passano. Stiamo lasciando per strada vari punti, dobbiamo migliorare. Siamo tosti, ma non raccogliamo: voglio un salto di qualità in questo, diventando più consapevole delle occasioni che abbiamo”.

E per gennaio?

“Le cose si fanno a luglio e ad agosto. L’obiettivo è migliorare i giocatori che ho, questa è la mia squadra e la sento bene. Tutti possono dare di più. A gennaio non è un mercato che stravolge, perciò sono contento di come si allena la squadra ma cercando di migliorare”

Ancora:

“Pjaca? Era gratis. Il mio pensiero si scontra: il mio obiettivo in generale era diverso, non è che se faccio bordello cambia qualcosa. Non c’è stata nemmeno l’intenzione di costruirla l’idea globale mia. Io non chiedo mai niente: abbiamo giocatori con caratteristiche diversi che portano vantaggi e svantaggi, a volte mi devo arrangiare. Questa è la mia squadra, nel mercato non succederà nulla”.