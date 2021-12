CorSport: Zielinski alle prese con febbre e tosse, ma c’è la speranza di recuperarlo per il Milan

Il polacco ha una tracheite dovuta probabilmente al freddo di Napoli-Leicester. Bisogna vedere come reagirà alle cure

Potrebbe esserci una timida speranza di vedere di nuovo in campo Piotr Zielinski, contro il Napoli. Ieri lo annunciava Sky, oggi lo conferma il Corriere dello Sport. Durante Napoli-Empoli, il centrocampista polacco ha chiesto la sostituzione perché non riusciva a respirare e accusava un dolore al petto. Ieri la diagnosi del Napoli: tracheite, ma niente Covid, come si temeva in principio.

“Piotr Zielinski è in dubbio per il Milan. Motivo? Influenza con tracheite. Febbre e tosse ma niente ricaduta Covid, per lo meno, come da tampone eseguito lunedì”. “Mali di stagione o magari di coppa, considerando che la partita giocata tra l’altro magistralmente da Zielo giovedì con il Leicester è andata in scena con uno sfondo più inglese che napoletano: gelo, umidità e pioggia torrenziale”. “Da valutare, inevitabilmente, le condizioni di Zielinski, in lotta con la febbre e la tracheite: la speranza di recuperarlo esiste, altroché, ma tutto dipenderà da come reagirà alle cure e da quanti segni fisici seminerà l’influenza”.