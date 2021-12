Napoli, Zielinski ha la tracheite, Fabian l’influenza, Mario Rui è affaticato

Il bollettino “di guerra” del club. Insigne lavora in palestra, Koulibaly personalizzato in palestra e in campo, come Lobotka e Osimhen.

Il Napoli ha fornito aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati con il consueto report dell’allenamento. La prima notizia riguarda Piotr Zielinski: il centrocampista ha la tracheite. Il Napoli scrive che si è sottoposto a tampone molecolare e che ha dato esito negativo.

Per quanto riguarda gli altri, di seguito le informazioni. Fabian ha saltato l’allenamento per sintomi influenzali. Mario Rui è affaticato.

“Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento”.