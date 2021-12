CorSport: l’offerta di rinnovo del Napoli a Insigne supera alcune proposte italiane ed europee al capitano

La proposta di De Laurentiis per diventare una leggenda azzurra è in linea con il periodo calcistico e sociale. Le cifre che circolano sono queste

Il Corriere dello Sport analizza l’offerta economica presentata a Lorenzo Insigne dal Toronto, i pro e i contro dal punto di vista economico e professionale ma commenta anche la proposta di rinnovo avanzata al capitano del Napoli dal presidente De Laurentiis. Il quotidiano sportivo la giudica assolutamente in linea non solo con il periodo storico che viviamo e con le difficoltà che vivono tutti i club calcistici, ma anche superiore, in alcuni casi, a quanto offerto al capitano da alcuni club italiani ed europei.

“Ma tutto sommato l’offerta formulata da De Laurentiis per diventare leggenda azzurra e magari battere tutti i record è in linea con il periodo calcistico e sociale: quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più un milione di bonus piuttosto complessi da raggiungere. E sia chiaro: Insigne ha ogni diritto di aspirare a un contratto più ricco e le sue scelte meritano il massimo rispetto possibile, ma la proposta del club azzurro è identica e in alcuni casi superiore a quelle raccolte dal suo manager chiacchierando informalmente con altri club italiani ed europei. Le cifre che circolano sono queste e la crisi latente”.