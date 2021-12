CorSport: il Napoli ha 15 uomini a disposizione contro la Juve, ma si attende l’esito dei tamponi di ieri

Tra i quindici ci sono i tre portieri. Tre i positivi, Mario Rui squalificato, gli africani sono in Coppa d’Africa e occorre l’idoneità per Insigne e Fabian

Il Napoli al momento ha quindici uomini a disposizione per affrontare la Juventus, il prossimo 6 gennaio allo Stadium, prima giornata del girone di ritorno del campionato. A meno che non emergano nuove positività dal giro di tamponi effettuato ieri. Ieri Osimhen e Elmas si sono aggiunti a Lozano come nuovi casi di positività al Covid. Ci sono poi gli infortunati, Mario Rui squalificato e gli africani alle prese con la Coppa d’Africa. Il Corriere dello Sport scrive:

“In attesa degli ultimi responsi e una volta allontanata del tutto l’ansia di altri casi di rientro, il signor Luciano sta già mettendo insieme i pezzi. I cocci. E allora, quindici uomini: al netto delle assenze dei ragazzi al lavoro con le rispettive Nazionali in vista della Coppa d’Africa; dei tre positivi Elmas, Osimhen e Lozano; dello squalificato Mario Rui; e dei giocatori in attesa dell’idoneità dopo il Covid, ovvero Insigne e Fabian, gli uomini disponibili per la Juve contati ieri alla ripresa erano una quindicina. Di cui tre portieri. Va da sé che la risposta degli ultimi tamponi effettuati ieri pomeriggio, e processati successivamente, ha un peso schiacciante”.