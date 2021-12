Arrivabene (Juventus): «Ho rispetto di tutti ma pretendo anche rispetto. I processi mediatici non mi piacciono»

A Sky: «Il mio interrogatorio è coperto dal segreto istruttorio, ma ci tengo a precisare che come società quotata siamo soggetti a controlli molto rigidi»

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima di Juventus-Malmoe. Ha toccato anche il tema dell’inchiesta sulle plusvalenze.

“Io sono stato sentito come persona informata sui fatti e ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Ci tengo a precisare che siamo una società quotata, soggetti a controlli molto molto rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò collaboriamo con tutti, con le autorità, con grande rispetto: ciò che dovevamo dire l’abbiamo fatto con un comunicato stampa fatto sia all’esterno che durante l’aumento di capitale. Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, ma pretendo anche il rispetto: i processi mediatici non mi piacciono e le opinioni le rispetto di più quando sono basate sui fatti. Oggi pensiamo alla partita: i calciatori fanno il loro lavoro e i dirigenti anche”.