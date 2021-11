Zielinski: «Sto tornando ai miei livelli, in Polonia troveremo un clima caldissimo»

Alla vigilia della gara col Legia: «Ho avuto qualche problema fisico ma sono sempre stato sereno. Loro saranno più offensivi»

Piotr Zieliński affianca il tecnico del Napoli, Lucian o Spalletti, nella conferenza di presentazione della gara di domani sera contro il Legia

Si parte da Zielinski sul suo ritorno in Polonia col Napoli

«Ho avuto poche opportunità di sfidare squadre polacche, vengo qui per una partita che conta, sono contento, ma spero di vincere domani»

Hai avuto problemi fisici, a Salerno inizia un nuovo campionato per te?

«Il gol è stato importante per me, ma soprattutto per la squadra, ma sono sempre stato sereno nonostante qualche problema fisico, ma ormai è passato e sto tornando ai miei livelli»

Il Legia Varsavia?

«Difficile da spiegare il loro rendimento, sono un’ottima squadra e stanno dimostrando da anni di essere i più forti in Polonia. Non so perché stanno giocando così, sono problemi loro e spero che riusciranno a tornare ai loro livelli, ma dopo la partita di domani»

Sull’ambiente e le motivazioni in Europa

«L’ambiente sarà caldissimo, è di alto livello»

Maggiore concretezza ed essere protagonisti del match?

«Vorrei segnare di più, tutto va nella direzione giusta perchè i miei gol e i miei assist sicuramente aiuteranno la squadra ad ottenere punti e a raggiungere la posizione migliore»

Legia difensivo all’andata, ti aspetti un altro atteggiamento?

«Sì, giocheranno diversamente rispetto a Napoli, credo saranno più offensivi ma per noi non cambia tanto, siamo preparati bene e dobbiamo vincere»

Da polacco contro una squadra polacca come sarai accolto?

«Credo sia un bene affrontare una squadra polacca, io mi pongo come ogni partita: voglio dare il meglio e presentarmi al top»