Tuttoudinese.it: l’Udinese pensa a Lobotka per il mercato di gennaio

Secondo quanto riporta Tuttoudinese.it, ci sarebbe un interessamento da parte dell’Udinese per il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka. Il club friulano avrebbe già effettuato un sondaggio.

Gotti ha bisogno di rinforzi, soprattutto se il modulo usato continuerà ad essere il 4-2-3-1, perciò il club ha messo nel mirino due nomi: quello del centrocampista azzurro e quello di Amadou Diawara, in uscita dalla Roma.

“I primi nomi che si fanno in entrata sono quelli di Amadou Diawara, in uscita dalla Roma e non considerato da Mourinho, e di Stanislav Lobotka, ai margini del centrocampo del Napoli nonostante sia stimato da Spalletti. Entrambi sono dunque in cerca di spazio e di una squadra che possa consegnar loro le chiavi del centrocampo, l’Udinese ha già fatto i primi sondaggi e per gennaio sicuramente questi due nomi torneranno alla ribalta per la mediana di mister Gotti”.