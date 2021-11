Tudor: «Ho giocatori pronti al sacrificio, farei fatica a proporre il mio tipo di calcio a uno come Ronaldo»

Il tecnico dell’Hellas Verona, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il Napoli terminata in pareggio.

Nel secondo tempo avete gestito, rispetto alle precedenti vittorie.

Siete ormai una realtà consolidata. Testimoni che il percorso intrapreso è giusto. La tua idea di calcio quando l’hai abbracciata? Non avevi iniziato così la tua carriera.

«Un allenatore deve sempre svilupparsi, ogni anno, perché il calcio cambia e va in una direzione che la gente che viene allo stadio è sempre più esigente, non vuole più vedere un calcio attendista, vanno tutti a pressare avanti, ormai. Prima mi piaceva pressare a zona, ora a uomo, ma bisogna anche tornare indietro. Mi sono appoggiato tanto al lavoro di due anni fa in fase difensiva, lo facciamo tanto in settimana, è bello farlo e vederlo la domenica, per farlo devi allenarti forte e tanto, ho bravi ragazzi pronti al sacrificio, umili, oggi era una partita interessante dal punto di vista mentale, siamo intelligenti, la sfruttiamo per andare più forte. Ora recuperiamo e ci prepariamo per la prossima con l’Empoli, speriamo che i nazionali torneranno in forma».