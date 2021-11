Spalletti: «Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende»

In conferenza: «Aspettavo con una certa impazienza questi primi «colpi». Quando andava molto bene sapevo che non poteva durare per sempre»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, affronta subito il punto del momento, le numerose assenze e quindi le difficoltà a cui la squadra deve porre rimedio

«Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende. O, per lo meno, le aiutano ad avere un destino straordinario. Aspettavo con una certa impazienza questi primi «colpi». Quando andava molto bene sapevo che non poteva durare per sempre: le sconfitte sarebbero arrivate, così come sarebbero arrivati i momenti in cui non avrei avuto una scelta così larga. Avere una rosa lunga serve anche a saper andare oltre a queste situazioni. Ci faremo carico di queste difficoltà, un pezzettino ciascuno. E andremo a sopperire alla mancanza di questi grandi calciatori»