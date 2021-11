Si ritira anche Tsitsipas, le finals Atp diventano una gara di sopravvivenza

Dopo Berrettini, abbandona pure il greco. Gli atleti arrivano esausti a fine stagione. Forse andrebbe rivisto il calendario

Dopo Berrettini, si ritira anche Tsitsipas. Il greco non scenderà in campo questa sera contro il norvegese Casper Ruud, ha un problema al gomito e non vuole rischiare gomito. Al suo posto entra il britannico Cameron Norrie.

Forse anche il tennis dovrebbe rivedere il proprio calendario. Questa formula delle Finals comincia a fare acqua da tutte le parti. Se su otto tennisti due vanno a casa, vuol dire che qualcosa non va, che gli atleti arrivano sfiniti al termine della stagione. Sfiniti e ricchi, per carità. Ma quel che in teoria sarebbe un torneo-sfida tra i tennisti più forti della stagione, si sta trasformando invece in una gara di resistenza, di sopravvivenza tennistica.