L’Equipe: Osimhen, il Lille favorì il Napoli per il fair play finanziario. Lui guadagna 4,5 milioni netti

L’affare Osimhen è sempre all’attenzione dei media francesi. L’Equipe torna sul. tema dopo aver visionato i documenti dell’operazione. Osimhen è stato venduto al Napoli per 71,3 milioni di euro. Vero che ci sono bonus da 10 milioni di euro, ma questi bonus sono legati al raggiungimento dei quarti di finale in Champions. Quindi potenzialmente 10 milioni (2,5 per 4 anni), per ora sono zero. Operazione da 71,3 milioni, il Lille però al netto ne ha incassati circa 36.

L’Equipe illustra i dettagli dell’operazione. Dai 71,3 milioni vanno tolti i 20 legati ai quattro calciatori. Uno è il portiere Karnezis che fin qui al Lille ha giocato una sola partita e nemmeno in campionato, e guadagna quanto Osimhen in Francia: 1,2 milioni di euro. Gli altri sono gli ormai noti ex calciatori della Primavera – Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi – ipervalutati cinque milioni di euro ciascuno.

Scrive L’Equipe che si trattò di un’operazione

per aiutare il Napoli a rientrare nei parametri del fair play finanziario, facendo risultare venti milioni di entrate fiscali.

Dai 51 milioni teorici, il Lille ha dovuto spuntare tre milioni di un’indennità di formazione da destinare ai club precedenti di Osimhen, 8 milioni da versare allo Charleroi per la plusvalenza realizzata e altri 4 milioni da restituire a una banca per un precedente prestito. Nelle casse del club sono finiti 36 milioni che comunque – scrive L’Equipe riportando una fonte interna – hanno consentito al club di evitare grosse difficoltà finanziarie.

L’Equipe rivela anche l’ingaggio di Osimhen al Napoli: sarebbe di 4,5 milioni netti, esclusi i premi. Ossia il quadruplo dell’ingaggio al Lille.