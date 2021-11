Il calcio è bugia: Messi vince il Pallone d’oro (uno dei più assurdi di sempre)

Una scelta che rende ancor meno credibile il Pallone d’oro. Un premio che non c’entra nulla col calcio. Secondo Lewandowski, terzo Jorginho

Una serata lunare per il calcio: Messi vince il Pallone d’oro 2021. Secondo Lewandowski, terzo Jorginho, quarto Benzema. Un premio che non ha alcun appiglio nella realtà. Oggi Messi non è più il calciatore più forte del mondo. Sì la sua Argentina ha finalmente vinto un trofeo: la Coppa America. Ma è un calciatore, come sta dimostrando al Psg, non più in grado di fare la differenza come un tempo. Un premio che rende ancor meno credibile il Pallone d’oro. Non c’entra nulla col calcio. Dispiace innanzitutto per Lewandowski che avrebbe meritato di vincerlo e anche per Jorginho che comunque ha vinto tutto quel che ha potuto vincere quest’anno tra Chelsea e Nazionale.

Gli altri italiani: Donnarumma decimo, Chiellini 13esimo, Bonucci 14esimo, Barella 26esimo.