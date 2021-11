Diritti tv Mondiale, la Rai ha investito 170 milioni, con l’Italia out potrebbe cedere metà gare a Sky o Amazon

Una mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del Qatar comporterebbe un calo degli introiti pubblicitari del 25%, un bel problema per chi ha acquistato l’intero pacchetto dei diritti tv, la Rai: si tratta di una cifra tra i 170 e i 190 milioni. Il tema è oggi sul Corriere dello Sport.

“È chiaro che l’assenza dell’Italia non garantirebbe lo stesso appeal e allora si valutano altre strade, una sorta di piano B: l’idea di sublicenziare il 50% delle partite (32) a una televisione pay. Non Mediaset, competitor per eccellenza. Già alcuni contatti ci sono stati invece con Sky e anche con Amazon. La vendita di una parte delle partite del mondiale garantirebbe se non altro un rientro della metà degli investimenti, e questo permetterebbe alla Rai di coprire una parte delle spese già effettuate. È una possibilità, sì, sulla quale la direzione acquisti Rai sta lavorando. Al momento, però, non sembra esserci alcuna intenzione di vendere”.