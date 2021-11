Cuadrado tiene a galla la Juve contro la Fiorentina rimasta in dieci

Una rete al novantesimo del nuovo entrato. La squadra di Allegri non ha risolto i problemi, ha dominato solo in superiorità numerica. A Firenze si parlerà molto dell’arbitro

Cuadrado salva la Juventus con un gol al novantesimo. Un gol dal fondo, deviato da Biraghi e finito alle spalle di Terracciano. Cuadrado era entrato da dieci minuti al posto di Rabiot. A Firenze parleranno a lungo di questa partita e dell’arbitraggio del giovane Sozza che nel secondo tempo ha espulso Milenkovic per due ammonizioni nel giro di dieci minuti. La Juventus non ha risolto i propri problemi. Ha giocato con pazienza. Ma ha tirato pochissimo in porta. Nella ripresa ci ha provato Chiesa che ha colpito una traversa clamorosa e poi ha provato con un altro destro al volo. La Fiorentina ha tenuto benissimo il campo finché (al 73esimo) c’è stata parità numerica. Dopodiché la Fiorentina di Italiano – che aveva ben giocato – ha arretrato il baricentro e alla fine ha subito il gol.