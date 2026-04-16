Home » Il Campo » Calcio Italiano

Psicodramma Roma, con il romanismo che ha scaricato Ranieri

Sono al tutti contro tutti, con la base che sta incredibilmente col piemontese. Gasp che peraltro pare voglia andar via e il Milan gli strizza l'occhiolino. Il Romanista si dispera

Gasperini, roma

Cm Genova 08/03/2026 - campionato di calcio serie A / Genoa-Roma / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Gianpiero Gasperini

Psicodramma Roma, con il romanismo che ha scaricato Ranieri

Oggi il quotidiano il Romanista sbatte il mostro in prima pagina. Il mostro è lo psicodramma della Roma dei Friedkin, dei Ranieri, dei Gasperini. Con ciascuno che tira dalla propria parte. Titolone a tutta pagina: “Ma come si fa?” E ancora: “Il senior advisor (ossia Ranieri, ndr) scredita l’allenatore, la proprietà non decide, i giocatori non conosco il futuro. Affrontiamo l’Atalanta, tra le più in forma, senza sette giocatori… A parte i tifosi, qualcuno pensa alla Roma?”

Due gli editoriali in prima pagina, uno recita “Urla del silenzio”, che comincia così: “Sono passati sei giorni da quando Claudio Ranieri ha delegittimato Gasperini nell’esercizio delle sue funzioni (…) Comunque la si pensi, un punto di non ritorno. Il problema è che da sei giorni si attende una presa di posizione della società ma non esistono note ufficiali pubblicate né posizioni informali condivise”. Repubblica Roma in modo esplicito scrive che i Friedkin hanno scelto di non scegliere.

Non è un caso che oggi la milanese Gazzetta dello Sport sbatta il caso Roma in prima pagina. E scrive che Gasp potrebbe anche lasciare. E poiché a Milano – e non solo a Milano – il tam tan da settimane vuole Allegri fuori da Milanello, è facile fare due più due. Oggi il Corriere dello Sport (quotidiano che più romano non si può) dedica la copertina al gelo tra Allegri e il Milan.

Tutto è in divenire. Quel che colpisce a Roma, è che il romanismo ha mollato Ranieri. È lui che viene considerato l’elemento che ha destabilizzato l’ambiente a mezz’ora da una partita di campionato. Quindi non è sempre una questione geografica. Gasp di Grugliasco oggi è considerato più romanista di Ranieri di Testaccio. Il romanismo (o comunque la maggioranza del romanismo) si è schierato col tecnico piemontese. Giornalisti autorevoli fanno a pezzi son Claudio nelle radio e in tv. Evidentemente il romanismo ha ancora negli occhi l’illusorio primo posto in classifica dello scorso autunno. Vengono concessi tanti alibi a Gasperini, tra cui quello degli infortuni. Nessuno che ricordi l’acquisto di Malen forse oggi il miglior centravanti della Serie A (insieme con Lautaro Martinez). Però i beninformati sostengono che sia Gasp a essersi stufato. Vorrebbe andar via. Il mercato oggi ne offre di occasioni. Il Napoli e il Milan sono situazioni aperte. A noi pare che Roma abbia definitivamente detto che non è allenatore da grandi piazze ma evidentemente è solo un nostro pensiero.

I Friedkin si confermano proprietari algidi, lontani dallo starnazzare quotidiano. Ma non per questo saggi. In genere in passato hanno rotto i loro silenzi con decisioni brusche, inattese e spesso controproducenti. Una volta Friedkin padre portò persino Lukaku in aereo (pilotava lui) a Roma. Forse stanno solo scegliendo il colpo ad effetto con cui rientrare. Nel frattempo, è finito anche il mito della romanità. Ranieri – che rinunciò alla Nazionale per la sua Roma – oggi si trova scalzato nelle preferenze, viene dopo il piemontese antipaticuccio.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate