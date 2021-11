Cristiano Ronaldo tra l’Italia e Qatar 2022: gli azzurri possono beccare il Portogallo in finale

L’urna non sorride a Mancini. In semifinale la Macedonia del Nord, ma in caso di vittoria gli azzurri affronteranno la vincente tra Turchia e Portogallo

Per la Nazionale italiana non arrivano certo buone notizie da Zurigo, dove s’è tenuto il sorteggio degli spareggi per l’accesso al Mondiale. Agli azzurri di Mancini per andare in Qatar toccherà vincere il Gruppo C, in cui sono stati sorteggiati con la Macedonia del Nord, la Turchia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

La formula non è quella classica del girone. Ci saranno due semifinali, in questo caso Italia – Macedonia e Turchia – Portogallo, e la finale secca tra le due squadre vincenti, che l’Italia giocherebbe (in caso di vittoria con la Macedonia) fuori casa.

Se la sfida alla Macedonia è – sulla carta – abbordabile, c’è da dire che invece il Portogallo era insieme con l’Italia la squadra più temibile della prima fascia. Solo una delle due andrà in Qatar.

Gruppo A

Scozia – Ucraina

Galles – Austria Gruppo B

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca Gruppo C

Italia – Macedonia del Nord

Portogallo – Turchia

