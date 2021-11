Corbo: Insigne e Adl escano allo scoperto, il gioco a nascondersi sul rinnovo complica l’operazione scudetto

Su Repubblica Napoli. Con un Napoli in corsa per lo scudetto, “è come piazzare un masso sui binari di un treno veloce”. Scoprano le loro carte

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta le parole di De Laurentiis sul rinnovo di Insigne. Il presidente del Napoli ha, in pratica, rinviato la palla al capitano ed al suo agente.

“Ma in un Napoli sempre in corsa per lo scudetto è come piazzare un masso sui binari di un treno veloce. C’è una soluzione? Forse sì. Un sussulto di lealtà nell’interesse di tutti”.