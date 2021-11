Capello: “Ci vuole un ex giocatore in sala VAR per evitare rigori al limite”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, sulle frequenze di Rai Radio 1.

Il rigore per il Milan? Inutile che ne parliamo, in Italia si arbitra così ma il calcio è anche contatto. Metterei un ex calciatore in sala VAR per far capire cosa accade in campo, è sempre stata una mia battaglia. Se si interrompe il gioco a ogni contatto si perde molto tempo in proteste, poi dipende dalla personalità dell’arbitro.

Ibrahimovic alla Juventus calciava molto male, poi è migliorato con voglia e costanza. Mi fece capire che sarebbe diventato un grande, doveva maturare e ora si vede con i risultati raggiunti nella sua carriera.

Il Napoli mi piace molto, gioca un bel calcio e con Osimhen ha qualcosa in più: dà forza, determinazione e grinta, è la potenza di fuoco che mancava negli anni scorsi. È fondamentale.

Avevo detto ad Allegri di non rientrare dicendogli che sarebbe stato l’ombrellone di tutti i guai. Il dna della Juventus è vincente ma non si vede. Si incolpa soltanto l’allenatore ma non è così e la situazione non è semplice da ribaltare.