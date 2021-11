Agcom: «L’istruttoria su Dazn sarà conclusa entro gennaio»

Su Italia Oggi le parole del presidente Lasorella: «Il procedimento per verificare le loro rilevazioni è un banco di prova»

L’istruttoria di Agcom su Dazn si concluderà entro il prossimo mese di gennaio. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità, Giacomo Lasorella, nel corso della presentazione del rapporto Auditel-Censis, ieri. Le sue parole sono su Italia Oggi.

«La moltiplicazione di fornitori di contenuti audiovisivi e di device attraverso i quali si fruiscono quei contenuti rende centrale l’attività di rilevazione degli ascolti con strumenti trasparenti e metriche condivise. Un indirizzo che Agcom ha espresso nella delibera 194 del 2021, e che è stato condiviso in autunno pure da Upa. Per questo abbiamo aperto una istruttoria su Dazn, per verificare le loro rilevazioni. È una sorta di banco di prova, ed entro il mese di gennaio 2022 concluderemo l’istruttoria e prenderemo tutte le decisioni del caso».