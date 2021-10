Sole 24 Ore: Tim cala l’asso, da domani Tim Vision Gold, tutti i contenuti a 30 euro anziché 45 per un mese

Tutti i contenuti TimVision, Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+. Per aderire non è necessario essere già clienti Tim per la telefonia

Sul Sole 24 Ore la nuova offerta Timvision dell’azienda guidata da Luigi Gubitosi. Tim offre uno sconto del 33% per un pacchetto che comprende tutti i contenuti. Si chiama “Tim Vision Gold” e parte domani.

“Secondo quanto appreso da Il Sole 24 Ore, ci sarà tempo fino al 15 novembre, quindi anche più di un mese, per sottoscrivere in un unico abbonamento, a 29,99 euro al mese (anziché 44,99) con il TimVision Box incluso, tutti i contenuti TimVision e dei partner della Tv di Tim: Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+. Il tutto per 12 mesi. Per aderire all’offerta non è necessario essere già clienti Tim per la telefonia. Un punto, quest’ultimo, che discende evidentemente anche dai dettami dell’Antitrust che prima dell’inizio del campionato di Serie A – il primo con lo streaming come modalità prevalente e Dazn a fare da pivot dopo essersi aggiudicata i diritti per la Serie A per il triennio 2021-24 – ha preteso questa, come misura, per evitare di dover porre delle limitazioni alla partnership fra Dazn e Tim”.

Il pacchetto Timvision comprende Dazn (con la Serie A, serie Bkt, Europa e Conference League e altri contenuti sportivi), ma anche, per 12 mesi, Infinity+, per vedere le partite di Champions non trasmesse su Canale 5 e quelle del mercoledì in esclusiva su Amazon Prime. Completa l’offerta sportiva Eurosport Player. Allo sport si aggiungono quindi Netflix e Disney+.