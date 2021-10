Si ferma Malcuit: distrazione muscolare di primo grado

Il difensore aveva accusato un risentimento muscolare al termine dell’allenamento di ieri. Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno rilevato l’infortunio

Il Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Kevin Malcuit ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro.

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento

Di seguito partita di allenamento con la squadra Primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore). Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas. Domani giornata di riposo.