Pucci si esalta per il gol di D’Ambrosio: “Inzaghi, fallo giocare” (VIDEO)

Il comico Andrea Pucci, grande tifoso dell’Inter, su Instagram dopo il gol di D’Ambrosio contro l’Empoli:

Non è la prima volta che il comico si rende protagonista come tifoso, già a febbraio, quando l’Inter si aggiudicò il derby della Madonnina travolgendo 3-0 il Milan, si presentò fuori a San Siro per festeggiare il trionfo. All’epoca venne pizzicato mentre incitava una folla di sostenitori come se fosse un capo ultras.