Moggi: «Moratti era un presidente di Fantacalcio, scambiò Cannavaro con Carini»

Calciopoli non morirà mai, giustamente, nemmeno negli strascichi. Oggi Luciano Moggi, su Libero, si leva qualche sassolino dalla scarpa e risponde all’intervista concessa dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti al Corriere dello Sport.

Descrive Moratti come un presidente di fantacalcio

famoso per aver ceduto Seedorf al Milan (scambiandolo alla pari con Coco) e Pirlo al Milan (in cambio di Guglielminpietro), e per aver scambiato alla pari Cannavaro alla Juve per Carini all’Inter. E magari comprava Vampeta, Farinos, Gresko, Hakan Sukur etc, esonerando ben 25 allenatori in 12 anni.

Facile poi rispondere alle sue accuse: basterebbe dire che i suoi dirigenti hanno tesserato da comunitario un extracomunitario (Recoba), contrabbandando carte false per un passaporto falso, oltre ad incassare la sentenza del Tribunale di Milano che stabiliva come il presidente dell’Inter di quel tempo facesse lobbing con gli arbitri.