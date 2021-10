Mancini: «L’Italia dell’Europeo c’era anche con la Spagna, ma eravamo in dieci»

L’Italia ha battuto il Belgio 2-1, conquistando il terzo posto della Nations League. Il ct Roberto Mancini ha commentato così la vittoria.

Il ct ha aggiunto:

“Senza Immobile e Belotti, due giocatori di esperienza che conoscono tutto della squadra, abbiamo avuto la possibilità di provare diverse soluzioni alternative. Oggi ha giocato Raspadori che secondo me avrà un grande futuro, ma è importante che la squadra continui a giocare bene sempre. Poi al gol, in un modo o nell’altro, arriviamo. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni e uomini con diverse qualità, hanno dimostrato di fare bene ed è una cosa positiva. Chiesa? Può giocare a destra o sinistra, non ha grandi difficoltà. È importante, così come Berardi, Raspadori e Kean quando è entrato”.