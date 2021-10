Lewandowski: “Pallone d’Oro? Tutti hanno visto che sto facendo qualcosa di impressionante”

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca sulla possibilità di vincere il Pallone d’Oro.

Significa molto per me. Mi rende orgoglioso, se si considera tutto quello che ho realizzato non solo quest’anno ma anche l’anno scorso. Ho vinto tanti titoli, ho segnato tanti gol, significherebbe molto per me vincerlo dopo la Champions League, la Supercoppa, il Mondiale per Club, dopo aver battuto il record di Gerd Müller con 41 gol in Bundesliga. È stato qualcosa di impressionante. Tutti hanno visto cosa ho fatto e cosa continuo a fare. Gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo.