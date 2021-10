L’Europa potrebbe far saltare anche la regola dei Primavera obbligatori in rosa

E’ il “caso Refaelov”, ex giocatore israeliano del Royal Antwerp. La sua causa in Belgio è finita al Tribunale dell’Unione Europea, la stessa che deve pronunciarsi sulla Superlega

Un giudice belga ha chiesto al tribunale dell’Unione Europea in Lussemburgo – lo stesso che è chiamato ad esprimersi sul contenzioso tra Uefa e Superlega – di esaminare e pronunciarsi sulla regola della Uefa che richiede un numero minimo di giocatori cresciuti nel vivaio in rosa. La regola è contestata dal Belgio che ritiene che non sia conforme alle leggi europee sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla concorrenza.

La decisione di rinvio alla corte europea è stata presa venerdì da un giudice del tribunale di primo grado di Bruxelles. Il processo è stato avviato lo scorso anno dal Royal Antwerp e giocatore Lior Refaelov, un nazionale israeliano. La sua causa sfidava la Federcalcio belga sulle quote Primavera, ovvero sui minimi garantiti per legge di giocatori cresciuti in loco tra i convocati in prima squadra. Il limite della per un club belga è di 25 giocatori e deve includere almeno otto giocatori cresciuti nel vivaio. Almeno sei di questi devono essere convocati per ogni partita.