Lazio, Luis Alberto finisce di nuovo in panchina. Zoff: «Non si può rinunciare a tanta qualità»

Il rapporto del centrocampista con Sarri non è dei migliori. Se Zaccagni non si fosse infortunato non sarebbe nemmeno stato convocato

Luis Alberto finisce in panchina anche contro il Verona. È la sua terza giornata trascorsa a riposo. In realtà, se non si fosse fatto male Zaccagni, il centrocampista non sarebbe neanche partito con la squadra. Il Messaggero scrive:

“Luis Alberto, per dire, finisce per la terza volta in panchina (al suo posto Basic), e stavolta non solo per l’incompatibilità con Milinkovic, ma per i suoi comportamenti. Lo spagnolo rischiava addirittura di restare a Roma, se non si fosse infortunato (distorsione al ginocchio) di nuovo Zaccagni”.

Il rapporto del centrocampista biancoceleste con il suo allenatore non è dei migliori, in questo momento, anche in virtù del like che ha destato tante polemiche nei giorni scorsi. Un apprezzamento messo ad un tweet che contestava la scelta di Sarri di non far giocare insieme Luis Alberto e Milinkovic:

“Wow, tu pensa che c……e Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni. I giocatori forti devono giocare sempre se no non sei un grande allenatore, caro Sarri”.

Quel like del laziale non è passato inosservato e ora probabilmente ne sta pagando le conseguenze.