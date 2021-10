La Gazzetta sui cori razzisti: alcuni tifosi proprio non riescono a non essere cavernicoli da stadio

Un bel pomeriggio di calcio rovinato dagli insulti partiti dalla curva viola per Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Alcuni tifosi proprio non ce la fanno a crescere

La Gazzetta dello Sport scrive dei cori razzisti contro Anguissa, Osimhen e Koulibaly, ieri allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli. Un episodio che ha rovinato una partita, anche molto bella ed avvincente. Alcuni tifosi, scrive Sebastiano Vernazza, proprio non riescono ad affrancarsi dalla condizione di cavernicoli da stadio, non crescono mai.

