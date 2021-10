Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa

A Dazn ne danno notizia: «Corti e ululati contro di lui, Osimhen e Anguissa. Lui ha reagito perché ha sentito la parola scimmia»

A Dazn danno notizia di ululati razzisti a Firenze nei confronti di Koulibaly Osimhen e Anguissa. Firenze è piazza non nuova a queste uscite intrise di razzismo e ignoranza.

Ne hanno dato notizia a Dazn.

«A fine partita sono cominciato i soliti fastidiosissimi ululati di matrice razzista nei confronti dei tre calciatori del Napoli. Osimhen ha risposto con un sorriso e ha detto: “continuate continuate”, anche Anguissa non ha reagito. Koulibaly invece, dopo ave terminato l’intervista, all’altezza del tunnel si è fermato perché ha sentito la parola scimmia e allora ha risposto: «Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirlo», voleva andare incontro a questi – che non possiamo chiamare tifosi – sugli spalti.