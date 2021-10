Il “rigore italiano” che ha fatto infuriare Simeone e l’Atletico (VIDEO)

Il rigore del 2-2 in Levante-Atletico ha fatto scoppiare le polemiche sui “rigorini” anche in Spagna. Simeone (espulso): “Non fatemi parlare”

“Nulla cambierà. Non fatemi parlare. Non possiamo farci niente sui rigori”, dice Simeone. Il rigore al 90′ che ha imposto il 2-2 tra il Levante e l’Atletico Madrid, ha fatto saltare il banco della discussione in Spagna. Un rigore molto “italiano”. Qui ora li chiamano “rigorini” ma il concetto è lo stesso: rigori concessi dopo un esame al microscopio della Var. Soprattutto, come nella fattispecie, per falli di mano. Li contestano tutti, dappertutto. Non è un problema solo in Serie A.

Réaction des joueurs de Levante sur la « main » de Lodi : absolument RIEN. Personne ne le remarque, personne n’est choqué. Ce penalty a uniquement été voulu et provoqué PAR L’ARBITRE car il en avait envie. Un PUR SCANDALE. pic.twitter.com/AlYV9iUfnI — Timéo (@timeo_gln) October 28, 2021

Il fallo di mani di Lodi – palesemente involontario – ha fatto scoppiare le proteste dell’Atletico, che s’è vista strappare una vittoria ormai maturata. Gli arbitri non hanno dubbi, ritengono che si tratti di un fallo di mano da manuale, indiscutibile, ed è per questo che il Var l’ha notificato. E dicono che i giocatori sono consapevoli che questo tipo di azione rappresenta sempre un rigore.

L’Atletico ha terminato la partita su tutte le furie, con Simeone espulso all’81’ per doppia ammonizione.