Il Messaggero: caro biglietti per quasi tutti i club, tranne Roma, Milan e Napoli

Sul quotidiano una disamina dei prezzi. Il club partenopeo, con le curve a 25 euro contro il Torino, è in un “limbo tariffario”

Sul Messaggero il caro biglietti per andare a vedere le partite allo stadio. La maggior parte dei club di Serie A, scrive il quotidiano, punta su prezzi troppo alti, scatenando il malumore tra i tifosi.

Il gruppo storico dei Fedayn, ultrà giallorossi, ieri ha affisso uno striscione a Roma riguardo la partita contro la JUve allo Stadium.

«Juve-Roma: 57 euro più commissione/ non meritate la nostra passione».

E’ il prezzo per vedere il match nel settore ospiti, “che allo Stadium è uno spicchietto che somiglia giusto giusto a un formaggino”.

La Juve non è l’unico club ad aver aumentato i prezzi, scrive il quotidiano. E’ un problema che riguarda la Lazio (che per un posto in curva contro l’Inter chiede 40 euro) e anche l’Inter (per Inter-Juve del 24 ottobre la richiesta minima è di 46 euro), tanto per cominciare. Il Napoli, invece, è in quello che il Messaggero definisce “un limbo tariffario”.

“Ad accomodarsi in un limbo tariffario è invece il Napoli: che, per la gara di domenica con il Torino, ha fissato il prezzo delle curve dello stadio Maradona a 25 euro”.

A tenere i prezzi bassi sono invece Milan (per la sfida di sabato contro il Verona un biglietto per il terzo anello del Meazza costa solo 14 euro) e, soprattutto, Roma, che è anche il primo club in Serie A ad aver aperto la campagna abbonamenti. Le tessere già vendute sono 16mila.

“Sorprende, però, il costo basso dell’abbonamento più economico. Ovvero. Soltanto 235 euro per 17 partite (15 di campionato e due di Conference League) in curva Sud o Nord: il che abbatte il prezzo medio per gara a 13,82 euro. Per Roma-Fiorentina, invece, le curve oscillavano tra i 20 e i 30 euro”.

Il quotidiano scrive inoltre ciò che già si sapeva, ovvero che nessuno dei grandi club di Serie A ha riempito lo stadio oltre il 90% della disponibilità, consentita fino all’altro ieri al 50% della capienza.

“L’Inter, con 33.066 spettatori in media, ha saturato San Siro per l’87%. E ancora. L’Atalanta (con 8.448 tifosi) ha riempito lo stadio all’85,4%. La Roma (29.450) è arrivata all’84,1%, la Juve (17.250) all’83,1%, il Milan (31.518) all’82,9%, la Lazio (25.667) al 73,3%, il Napoli (19.933) al 72,7% e la Fiorentina (14.594) solo al 69,5%. Fossero stati più clementi i prezzi, avrebbero guadagnato tutti”.