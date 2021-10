Il Giornale: gli allenatori non accettano di essere cacciati dagli arbitri, ma alcuni di loro sono insopportabili

Sono costantemente sopra le righe, autoreferenziali. Mourinho non è una “verginella immacolata” e anche Spalletti avrà pagato l’atteggiamento provocatorio verso Massa

Tutti a dare addosso agli arbitri, ma gli allenatori sono a volte insopportabili. Lo scrive Elia Pagnoni su Il Giornale, a proposito della squalifica per un turno di Gasperini, Spalletti, Inzaghi e Mourinho, tutti espulsi nell’ultima giornata di campionato. Il comportamento dei tecnici è “ormai costantemente sopra le righe”.

“I signori delle panchine non accettano di essere cacciati da «ragazzini a cui neanche si può controbattere», come ha detto Gasperini, «signori che non ci mettono mai la faccia». Ma la realtà è che spesso e volentieri, ormai, sono gli allenatori a essere costantemente sopra le righe, autoreferenziali, nel pieno della loro missione taumaturgica con effetto sul calcio. Magari gli arbitri avranno anche sbagliato, avranno esagerato nell’allungare le orecchie verso le panchine, piuttosto che gli occhi verso il campo, ma sta di fatto che tante volte gli atteggiamenti di molti allenatori a bordo panchina sono al limite dell’insopportabile“.