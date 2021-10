Gazzetta: il Newcastle va all’Arabia Saudita, pronta offerta ad Antonio Conte per la panchina

Il Newcastle ieri è finito nelle mani della famiglia reale saudita. Il fondo sovrano di Riad, il Public Investment Fund, controllato direttamente dal principe Mohammed bin Salman, controllerà l’80% del club e già pensa ad un ricco investimento per la panchina, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Steve Bruce pare abbia già le ore contate. Non a caso è stato immediatamente contattato Antonio Conte, uno dei big liberi al momento: non c’è ancora una vera trattativa, ma di fronte a progetti concreti e ambizioni reali l’ex allenatore dell’Inter non si è mai tirato indietro. E in questo caso, con un patrimonio da 400 miliardi di dollari (centesimo più, centesimo meno) a cui attingere, c’è da aspettarsi subito abbastanza concretezza”.