Gazzetta: Dzeko all’Inter sembra rinato

Non siamo al curioso caso di Benjamin Button, ma poco ci manca. La straripante ascesa di Edin Dzeko sul pianeta Inter è materia straordinaria

“Non siamo al curioso caso di Benjamin Button, ma poco ci manca. Perché la straripante ascesa di Edin Dzeko sul pianeta Inter è materia straordinaria e merita un approfondimento, forse anche uno studio vero e proprio. Il bosniaco sembra un giocatore rinato dopo un’ultima stagione alla Roma che aveva evidenziato più l’avanzata inesorabile dell’età che la nota qualità nelle giocate del centravanti-regista”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Indicando il bosniaco come “l’uomo più convincente e determinante degli acquisti estivi”.

“Sempre dentro la gara, sempre con la testa giusta e quella voglia matta di dimostrare di essere ancora capace di fare la differenza. A tutti i livelli”.

Ieri il suo ingresso in campo è stato determinante per la vittoria dell’Inter sul Sassuolo in rimonta. Ha costretto la squadra a entrare in partita, fino a quel momento “i nerazzurri erano stati davvero assenti ingiustificati”.

“Un guizzo di quelli che faceva più spesso in gioventù, con scatto, anticipo sul portiere e rigore procurato. Se qualcuno aveva ancora dubbi sull’utilità di affidare il post Lukaku a un 35enne, beh da ieri forse anche gli ultimi scettici saranno costretti a cambiare obiettivo di critica”.