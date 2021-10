Damascelli: “la mission di Agnelli è propaganda, la caduta della Juventus è irreversibile”

Su Il Giornale: “i risultati di bilancio trovano conferma nei risultati di campo. Il futuro non c’è, se non a parole. Non ci sono i soldi per cacciare Allegri”

Come spesso accade, Tony Damascelli su Il Giornale picchia duro nei confronti di Allegri e della Juventus, e include anche Agnelli.

I cambi effettuati nel secondo tempo sono l’ammissione di un fallimento, dei calciatori e del tecnico. La mission di Agnelli resta propaganda, i risultati di bilancio trovano conferma nei risultati di campo, il futuro non c’è, se non a parole, non credo che la proprietà intenda intervenire con un colpo plateale che riguardi i vertici societari e quelli tecnici. Non ci sono le premesse di polso, non ci sono i denari che dovrebbero coprire il contratto quadriennale dell’allenatore, non ci sono alternative immediate per la sua sostituzione. Ma qualcosa dovrà accadere, altrimenti la caduta sarà irreversibile.