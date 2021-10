CorSport: Spalletti sa che Juric è l’ultimo trauma da superare per il suo Napoli

Il pareggio dello scorso anno all’ultima di campionato contro il Verona brucia ancora. Juric tenterà di bloccare Fabian. Spalletti risponderà con Anguissa e Osimhen

Luciano Spalletti sa che la partita di domenica contro il Torino non sarà semplice, scrive il Corriere dello Sport: il rischio di perdere un’occasione per staccare ancora un po’ dalle dirette concorrenti esiste. Ma soprattutto, il tecnico sa che il Torino è un trauma da superare per il suo Napoli.

“E sa pure che Juric rappresenta l’ultimo trauma per la sua nuova squadra: il pareggio del Verona a Napoli, all’ultima giornata, portò via alla squadra allora di Gattuso l’accesso alla Champions League. Un trauma da cancellare”.

Juric, scrive il quotidiano sportivo, metterà la partita sul piano del ritmo, cercando di bloccare Fabian Ruiz. Spalletti risponderà con Anguissa e Osimhen.