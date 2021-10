Chiellini: «Sarebbe stato meglio se Ronaldo fosse andato via prima»

“La sua partenza uno shock te lo crea e lo abbiamo pagato in termini di punti nelle prime partite. Fosse andato via prima, ci saremmo preparati”

Ronaldo è un fantasma. Se n’è andato ma non se n’è andato. Ricorre in tutte le domande e in tutte le interviste. I giocatori della Juventus vengono trattati come dei “reduci” e loro non si negano questa immagine da sedotti e abbandonati. Sembra sempre che debbano risolvere uno stress post-traumatico.

Dopo Bonucci, è la volta di Giorgio Chiellini, e a ferale domanda di Dazn su Ronaldo ha risposto così:

“È andato via il 28 agosto, sicuramente per noi sarebbe stato meglio fosse andato via prima. Per prepararci… E’ un qualcosa che abbiamo pagato. Difficile da metabolizzare? No, però uno shock te lo crea e lo abbiamo pagato in termini di punti nelle prime partite. Sarebbe stato meglio se fosse andato via il 1° agosto: avremmo avuto tempo per organizzarci e non si sarebbe pensato solo a quello, saremmo arrivati al campionato più pronti”.

“Che in estate potesse andare via l’avevo percepito, eravamo arrivati a un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e la squadra che giocasse per lui. Quando trova una squadra del genere è sempre decisivo, l’ha sempre dimostrato, anche alla Juve”.