“Toni ha lasciato la macchina a Malpensa e adesso invece atterrerà a Linate. “Luca devi prendere un bel taxi e farti 120 chilometri”

Che risate!!!

Massimo Ambrosini in aereo insieme a Luca Toni pronti per tornare in Italia. L’ex centrocampista del Milan prende in giro il suo compagno di viaggio che ha lasciato la macchina a Malpensa e adesso invece atterrerà a Linate.

“Luca devi prendere un bel taxi e farti 120 chilometri. Un genio!”