Adani: “In United-Liverpool 25 tiri in 30 minuti, la Juve fa 15 tiri in un mese”. In realtà i tiri sono gli stessi

L’intervento a Bobo Tv: “È uscita per due anni agli ottavi e uno ai quarti di Champions. Ma che gioco è il suo? Ma che spettacolo è stato il derby d’Italia?”

Daniele Adani, ex giocatore e commentatore per la Rai, ha parlato così della Juventus nella trasmissione di Vieri su Twitch, Bobo Tv.

La Juventus è uscita per due anni agli ottavi e uno ai quarti di finale di Champions. Ma che gioco è il suo? Ma che spettacolo è stato il derby d’Italia? Nella partita fra Manchester United e Liverpool ci sono stati 25 tiri in 30 minuti, la Juve se va bene fa 15 tiri in un mese.

Tuttavia le statistiche non sono così accurate. La Juventus ha calciato 10 volte contro l’Inter (di cui 4 in porta), lo stesso numero di Manchester United (3 in porta) e Liverpool (8) nella sfida citata.